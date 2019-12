Mercatini di Natale a Forino con un grande presepe a grandezza naturale

A Forino in Irpinia la bella atmosfera tipica dei mercatini del Nord Europa per vivere tutti assieme l’entusiasmante atmosfera natalizia

Si terrà da sabato 21 a lunedì 23 dicembre 2019 “FORmercatINO in villa” una bella festa che vuole far conoscere e valorizzare la parte storica di Forino e dell’Irpinia dimenticata. In questa edizione di FORmercatINO in villa a Forino verrà creata quell’atmosfera tipica dei mercatini del Nord Europa per vivere tutti assieme l’entusiasmante atmosfera natalizia nella villa comunale di Forino.

FORmercatINO in villa è un evento organizzato dall’Associazione Culturale Libertas Forino, con il patrocinio del Comune di Forino, che si terrà sarà villa comunale di Forino dalle ore 17.00 alle ore 22.00 e ci saranno anche tante sorprese.

Infatti oltre a tanti stand artigianali con prodotti tipici locali, stand gastronomici con bontà dai sapori natalizi e tanto buon vin brulè e poi Panini con salsiccia, Caciocavallo impiccato, graffe, straccetti con nutella, struffoli, vin brulè e tanto altro.

FORmercatINO in villa a Forino

Non mancherà anche una bella sorpresa al FORmercatINO in villa a Forino. Verrà infatti allestito un presepe a grandezza naturale realizzato in legno e composto da circa 50 personaggi tradizionali. Non mancherà anche la casa e la slitta di Babbo Natale con intrattenimento degli elfi, tanti effetti luminosi, musica e spettacoli.

Nell’allestimento dei mercatini è stata posta molta attenzione a non creare barriere architettoniche lungo il percorso: non ci saranno dislivelli e il percorso potrà anche essere affrontato da chi è in carrozzella o, semplicemente da chi deve spingere un passeggino.

Non mancherà anche la presenza di un parco giochi attrezzato e protetto per i più piccoli.

FORmercatINO in villa a Forino

SABATO 21 dicembre 2019:

ore 17:00 apertura stand artigianato

ore 18:00 apertura stand gastronomici

ore 20:00 spettacolo musicale: TRIO IRLANDA

DOMENICA 22 dicembre 2019:

ore 17:00 apertura stand artigianato

ore 18:00 apertura stand gastronomici

ore 20:00 spettacolo musicale: SOUL’D OUT GOSPEL

LUNEDI’ 23 dicembre 2019:

ore 17:00 apertura stand artigianato

ore 18:00 apertura stand gastronomici

ore 20:00 spettacolo musicale: VOCI DEL SUD – Canti della tradizione natalizia campana

Maggiori informazioni FORmercatINO in villa a Forino